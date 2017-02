Bicocca Village Milano, migliora la 14enne caduta da sei metri di altezza

Migliorano le condizioni della ragazza di 14 anni ricoverata in ospedale dopo essere precipitata da un'altezza di circa sei metri al cinema multisala Bicocca Village di Milano . La giovane sarebbe caduta da una terrazza del primo piano dove si trovava in compagnia di alcuni amici. Sembra che la caduta sia dovuta a un malore della ragazzina o alla perdita momentanea di equlibrio.

La caduta è avvenuta all'interno del centro commerciale in un orario in cui era pieno di clienti. Al momento dell'arrivo del 118 la ragazzina era in arresto cardiaco, è stata intubata e trasportata d'urgenza al pronto soccorso del Niguarda.



La polizia ha ascoltato amici e testimoni. Alcune persone che erano con lei hanno raccontato di averla vista fumare e questo potrebbe averle causato il malore.