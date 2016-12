Bergamo, uccise ladro: scarcerato "Un regalo di Natale in anticipo"

E' tornato nella sua casa di Arzago d'Adda, nella Bergamasca, Antonio Monella, l'imprenditore condannato in via definitiva per aver ucciso un ladro nel 2006 e scarcerato in seguito alla grazia parziale del Presidente Sergio Mattarella. Ad attenderlo, oltre ad amici e parenti, anche striscioni di "Bentornato" esposti per le vie del paese. "Ora sono sereno. E' un regalo di Natale arrivato in anticipo", ha detto Monella ai cronisti.