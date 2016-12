Bergamo, uccidono un cervo e gli amputano la testa: caccia ai bracconieri

12:23 - Orrore in Valle Imagna, in provincia di Bergamo, dove un cervo di 8 anni è stato ucciso da alcuni bracconieri che poi gli hanno amputato la testa per farne un trofeo. La carcassa dell'animale, di circa 150 kg, è stata scoperta dagli uomini del Corpo Forestale dello Stato in un bosco nei pressi di S. Omobono Terme, a circa 800 metri di quota: era occultata sotto alcune pietre. Sul corpo, dal quale mancavano il collo e l'intero palco, non sono state trovate ferite di arma da fuoco.