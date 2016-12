Bergamo, trovato cadavere in area pic-nic: ipotesi omicidio

Il cadavere di un uomo di origine cinese è stato rinvenuto in un'area per pic-nic ad Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo. A dare l'allarme è stato un passante. Sul posto è arrivato il 118 ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. L'ipotesi, secondo i carabinieri che seguono le indagini, è che si tratti di un omicidio.