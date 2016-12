13:13 - "Non è solo per gli immigrati: ci sono anche molti italiani che non vogliono questa espressione religiosa". Con queste parole, il preside Luciano Mastrorocco dell'istituto De Amicis a Celadina (Bg), ha deciso di vietare il presepe nella scuola. Lo ribadisce ai microfoni di Tgcom24, nonostante la sua decisione abbia alzato un polverone di polemiche.

Numerosi gli indignati, soprattutto genitori, che si sono lasciati sfuggire un "Siamo in Italia!". Lo scontento più illustre, tuttavia, è il leader leghista Matteo Salvini, che ha annunciato: "Mi recherò nella scuola. Quasi quasi, il presepe lo porto io..."