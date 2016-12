Bergamo, tentano colpo nella villa di un famoso capo rom: 4 arresti

La vittima è un facoltoso capo rom. I ladri sono quattro, tre finti finanzieri e uno... vero. E' successo a Bergamo, quando alla villa di Ratko Dragutinovic, 36enne re della truffa, più volte entrato e uscito dal carcere, si sono presentati 4 uomini con la divisa delle Fiamme Gialle che, sapendo dell'assenza del proprietario, armi in pugno hanno tentato di svaligiare l'abitazione, davanti a due spaventate donne di servizio. Il colpo è però fallito.

Per la banda, riporta il Corriere della Sera, guidata da un vero finanziere e con una finta auto d'ordinanza, la rapina è però andata male, perché in zona c'era una pattuglia dei carabinieri che, insospettiti, hanno sorpreso i ladri ancora indaffarati a ripulire la villa di Dragutinovic, già noto alle forze dell'ordine per aver venduto auto di lusso a decine di persone, peraltro senza mai consegnarle. Insomma un mago della truffa che si è sempre vantato di ciò. E che, ora, avrà anche questo episodio da raccontare.