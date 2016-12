Bergamo: si sveglia dopo il coma, la mamma stremata dai controlli dell'Asl

Si è risvegliato dopo 5 anni di coma provocato da un incidente stradale. Ma la gioia della mamma di Giorgio Grena, Rosa Vigani , di Bergamo, si è ben presto spenta. Perché l'Asl, che le versa alcuni contributi per coprire parte delle spese mediche, continua a mandarle controlli a casa per verificare la situazione del figlio. "Basta con queste visite, spendete meglio le vostre risorse", dice la donna.

Rosa Vigani, stremata dai funzionari dell'Azienda sanitaria che le continuano a chiedere riscontri dei problemi di salute del figlio, si è rivolta a BergamoNews.it per il suo appello, registrato in un video: "Aiutatemi, non ne posso più".



Preoccupata soprattutto per quante famiglie sono nella sua situazione e devono subire questi tipi di controlli, mamma ha insomma lanciato un appello affinché la Asl competente diradi le proprie visite di ispezione e faccia vivere un anno più sereno a chi deve quotidianamente affrontare tali disgrazie.



L'Asl di Bergamo: "Noi aiutiamo Giorgio, non 'controlliamo'"