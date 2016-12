Bergamo, scuola al via tra le polemiche alle medie: all'uscita dalle lezioni devono esserci i genitori

Il nuovo anno scolastico inizia tra le polemiche a Bergamo, per la decisione della dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale "Alberico da Rosciate" di consentire agli alunni di uscire da scuola al termine delle lezioni solo se sono "prelevati" dai genitori. Una regola che vale per "i minori di 14 anni": quindi non solo per la scuola dell'infanzia e per le elementari, ma anche per le medie.