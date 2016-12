Bergamo, scontro tra auto: 2 morti

Incidente mortale a San Paolo d'Argon, sull'Asse interurbano di Bergamo: in un frontale tra due auto sono deceduti due indiani, di 29 e 35 anni. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Punto sulla quale viaggiavano le due vittime si è scontrata, per cause ancora imprecisate, con una Volkswagen Touareg che arrivava dalla direzione opposta. Anche il conducente di quest'ultima macchina è rimasto ferito.