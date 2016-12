Bergamo, scomparso da 15 giorni: nel pollaio del padre trovato un milione di euro in contanti

Si infittisce il giallo sulla scomparsa di Fabrizio Garatti, 44 anni, sparito da casa da due settimane. Nel pollaio del padre Franco, a Costa Volpino, nella Bergamasca, i carabinieri hanno trovato oltre un milione di euro in contanti, la cui provenienza non è stata chiarita. Nessuna pista è esclusa. Garatti era stato condannato per traffico di sostanze stupefacenti dopo che, nel 2009, fu fermato con 40 chili di marijuana nel baule della macchina.