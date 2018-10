Bergamo, professore trovato carbonizzato: sul corpo ferite da taglio

In un primo tempo i soccorritori avevano ipotizzato un incidente causato da una folgorazione, come conseguenza di un corto circuito, visto che nella struttura, al confine con Borgo di Terzo, era saltata la corrente.



Il corpo è stato trovato attorno all'una di notte dal figlio. Il docente viveva a Bergamo, dove era professore di Biotecnologia all'Istituto Natta e gestiva la Cascina dei Fiori, fattoria didattica dove svolgeva attività per bambini e dove organizzava feste. Mercoledì sera Errico era andato a sistemare la struttura ma, visto che non rincasava e che non rispondeva al telefonino, la moglie ha chiesto al figlio di andare a verificare che cosa fosse successo.