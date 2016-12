Bergamo, prima spara a due fratelli poi ne finisce uno col machete e fugge

Violenza a Zingonia (Bergamo) dove un marocchino è morto mentre il fratello è stato ferito gravemente in una sparatoria. La vittima è stata finita con un machete e una roncola dal suo killer, che è poi fuggito. A dare l'allerta è stato il fratello che è riuscito a raggiungere la caserma dei carabinieri e segnalare quanto accaduto prima di accasciarsi per terra. La zona è nota per i problemi legati all'immigrazione, allo spaccio e alla prostituzione.