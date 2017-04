Bergamo, picchia la moglie davanti al figlio di 2 anni: arrestato

Un tunisino 33enne residente a Madone (Bergamo) con regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato dai carabinieri di Treviglio per aver picchiato la moglie, una connazionale di 29 anni, alla presenza del loro figlio di 2 anni. L'accusa è di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali aggravate. Non era la prima volta che l'uomo, di professione operaio, aggrediva la moglie: la loro situazione era già nota ai servizi sociali.