Bergamo, partorisce bimba morta e muore: ospedale apre un'indagine

Il Policlinico di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, ha aperto un'indagine interna per far luce sul caso di una 29enne, Ilaria Oldoni, di Calcinate, morta nel pomeriggio dell'Epifania per uno shock emorragico. Poche ore prima la donna era stata sottoposta a un parto indotto, dopo aver appreso che la bimba che portava in grembo, all'ottavo mese, non era più in vita. Il dolore del compagno: "In poche ore ho perso la mia Ilary e la piccola Sveva".