Bergamo, medaglia d'oro al valore per la dottoressa uccisa

Più precisamente, il Capo dello Stato ha firmato il decreto per l'assegnazione del riconoscimento, conferito in una cerimonia ufficiale il prossimo 20 novembre. "Per l'appassionata dedizione alla propria missione di medico", si legge nelle motivazioni, dove si sottolinea l'importanza del gesto compiuto dalla donna. "Mirabile esempio di altruismo, straordinaria solidarietà umana e altissima dedizione professionale, spinti fino all'estremo sacrificio".



L'annuncio arriva da Donatella Colombi, il sindaco di Trescore Balneario, il paese della Bergamasca dove viveva la dottoressa. Che, quel giorno di settembre, è rimasta travolta da un'auto con alla guida Vicky Baldev, fratello dell'indiano ferito. L'uomo è stato condannato, in primo grado, a 23 anni di carcere. Una sentenza che però -ha sottolineato la madre della donna- "non ci restituirà mai nostra figlia".