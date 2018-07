Bergamo, maxi ritardo di 30 ore per volo Lampedusa: tensione a Orio

L'aereo doveva decollare alle 10:40 di domenica mattina dall'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) alla volta di Lampedusa, ma 190 passeggeri sono ancora a terra a causa di un guasto tecnico. Il volo della compagnia spagnola Volotea è stato riprogrammato per sei volte accusando così un ritardo di oltre 30 ore. Allo scalo bergamasco non sono mancati momenti di tensione per i passeggeri infuriati.