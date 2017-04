Bergamo, maltrattava alunni in una scuola primaria: maestro sospeso

Un insegnate di 60 anni è stato sospeso per aver maltrattato gli alunni di una scuola primaria. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Bergamo ed eseguito dai carabinieri di Treviglio. Il giudice parla di "sistematiche azioni violente e mortificanti", tra cui strattoni, spinte, calci, pugni e schiaffi. Gli episodi contestati sono diversi, verificatisi in classe ma anche in occasione di iniziative al di fuori delle mura scolastiche.