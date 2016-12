Bergamo, ladro cade da terrazzo

10:41 - Un giovane ladro è in fin di vita dopo essere precipitato da un terrazzo al terzo piano di una palazzina durante un furto nella Bergamasca. E' caduto da un'altezza di 12 metri a Mapello. Il giovane si è arrampicato sulla grondaia ed è riuscito ad arrivare al terzo piano. Ma il davanzale di un terrazzo ha ceduto e lui è precipitato. I complici lo hanno caricato in auto e lo hanno portato in tutta fretta al Policlinico e poi sono fuggiti.