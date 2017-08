Bergamo, in pieno giorno rissa tra bande rom nel parcheggio

I carabinieri di Bergamo hanno diffuso il video che è stato utilizzato per ricostruire nei dettagli la sparatoria avvenuta martedì8 agosto a Trescore Balneario (Bergamo) e che ha coinvolto due famiglie rom della zona. In tutto sono stati esplosi 15 colpi di pistola calibro 9 per 21, tutti sparati con due armi e ad altezza d'uomo. Due persone sono rimaste ferite, mentre quattro sono state arrestate.