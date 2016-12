Bergamo, imprenditore edile aggredito e abbandonato: ora è in coma

Un imprenditore edile di 50 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato picchiato da sconosciuti che lo hanno poi abbandonato sul suo autocarro nella zona artigianale di Barbata, nella Bassa bergamasca. A trovarlo è stato un passante che ha subito dato l'allarme. Intervenuti sul posto i carabinieri di Treviglio. La vittima è in coma.

L'aggressione sarebbe avvenuta dopo le 18, ma il cinquantenne è stato trovato soltanto a mezzanotte da un passante, che ha dato l'allarme. Sul posto e' intervenuto il 118: l'uomo presentava numerose ferite alla testa. Si trova ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in coma, con un trauma cranico commotivo ed un'emorragia cerebrale.



Sulle circostanze dell'aggressione gli inquirenti non si sbilanciano e tutte le ipotesi sono al momento aperte, dalla rapina all'aggressione mirata. L'imprenditore è incensurato e non ha mai avuto problemi con la legge. Non sono stati trovati oggetti contundenti nei pressi del veicolo del cinquantenne: resta dunque da capire con che cosa sia stato aggredito con così tanta violenza. Le indagini sono ostacolate anche dal fatto che nella zona non sono presenti telecamere di sicurezza.