7 aprile 2015 Bergamo, fiamme in un pub: un morto Sgomberato il palazzo dell'esplosione La vittima è il titolare del locale. Altre 17 persone sono rimaste intossicate: due di loro sono state ricoverate in ospedale. Tra le ipotesi anche un gesto intimidatorio

13:30 - Un incendio nella notte ha devastato un pub di Bergamo, uccidendo il titolare, Gigi Parma di 48 anni. Altre 17 persone sono rimaste intossicate e due di loro sono ricoverate. Tra i feriti anche la moglie di Parma. A riferire il bilancio del rogo è stato il 118 lombardo. Ancora ignoto cosa ha causato le fiamme all'interno del Maguire's Pub. Testimoni hanno riferito di un'esplosione alle 4.30 della notte scorsa.

Sgomberato il palazzo in cui si trova il pub - E' stato sgomberato in via precauzionale il palazzo in cui si trova il locale devastato dall'esplosione. Al momento della deflagrazione, all'interno del pub distrutto si trovavano due persone, tra le quali la vittima. Gli intossicati abitano invece negli appartamenti del palazzo stesso.



Incidente o attentato? - Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori; dall'incidente in cucina al gesto intimidatorio finito male, viste le frequenti prese di posizione pubbliche di Parma contro la criminalità e il degrado della zona. Per il momento la polizia mantiene il massimo riserbo sulle indagini, ma assieme ai ha effettuato vari sopralluoghi nel pub alla ricerca di tracce che possano aiutare a risalire alle cause dello scoppio.