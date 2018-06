Bergamo, ex sindaco lascia 4 milioni di euro in eredità al suo Comune

Nicoli è morto nel dicembre del 2016 e il lungo iter burocratico per formalizzare e quantificare l'entità del lascito si è concluso un anno e mezzo dopo: due milioni e mezzo di euro solo tra contanti, azioni e titoli, più tre appartamenti a Bergamo, uno a Treviglio, terreni e una villa in paese. Per un totale di circa quattro milioni di euro.



"Le risorse saranno impiegate per realizzare opere pubbliche e servizi. Conoscevo di vista Nicoli, era una persona molto riservata, non mi sarei aspettato questo gesto che ci onora e ci impegna", ha dichiarato l'attuale sindaco.