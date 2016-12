Bergamo, donne travolte a uscita dalla chiesa: una vittima, 2 gravi

Una donna di 78 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali all'uscita da messa a Olmo al Brembo, in provincia di Bergamo. La vittima è stata travolta con altre due donne, una 66enne e una 43enne, che versano ora in gravi condizioni. Non sarebbero però in pericolo di vita.