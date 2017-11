Bergamo, donna trovata morta in una fossa biologica: forse omicidio

Una donna di 72 anni, Franca Locatelli, è stata trovata morta in una fossa biologica fuori dalla sua abitazione a Filago (Bergamo). Sembra che si tratti di omicidio. Dell'anziana si erano perse le tracce da sabato sera. Il fratello, gravemente ferito alla testa, è ora ricoverato in ospedale. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti, ancora poco chiari. Sul caso indagano i carabinieri.