Una donna di origine boliviana è deceduta a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente del quale era rimasta vittima a Bergamo, in via Carducci. La donna, 69 anni, stava attraversando la strada in un punto in cui non sono presenti le strisce pedonali perché sostituite da un sottopasso, quando è stata falciata da un'auto. Gravissime le sue condizioni fin da subito: il decesso all'ospedale Papa Giovanni XXIII.