Bergamo, dimentica chiavi e si arrampica su balcone ma cade e muore

Rientrato a casa dopo una serata con gli amici, si sarebbe accorto di non avere con sé le chiavi e per questo si sarebbe arrampicato sul balcone per entrare da una portafinestra del terrazzo. Ma ha perso l'equilibrio ed è caduto, morendo sul colpo. La vittima è un 24enne, trovato morto all'alba di sabato davanti alla palazzina dove abitava, a Mornico al Serio (Bergamo).