Bergamo, bimbo di 9 anni cade dal lucernario di una chiesa: ha riportato un trauma cranico, è gravissimo

L'incidente è avvenuto in mattinata in via San Gallo, sotto gli occhi atterriti del parroco e di numerosi altri coetanei del Grest con cui giocava. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza con l'eliambulanza, una volta intubato dal personale del 118 intervenuto con un'ambulanza.



Sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto (Sondrio), i carabinieri della caserma di Bormio e personale dell'Asl. Sotto shock il parroco e gli accompagnatori del gruppo, ora riuniti in preghiera per il bimbo, che è in pericolo di vita. Sono in corso indagini per chiarire l'esatta dinamica del drammatico episodio.