Bergamo, abbandona sacchetto della spazzatura e finisce su Facebook

Abbandona un sacchetto nel cestino dei rifiuti sbagliato e scattano multa e foto. Una donna, immortalata dalle telecamere dell'amministrazione di Alzano Lombardo , in provincia di Bergamo , finisce sulla pagina Facebook del Comune come cattivo esempio da non seguire. "Ma ne vale la pena? Questa signora prenderà 200 euro di multa per aver abbandonato un sacchetto. Oltre il grave gesto, con la stessa cifra avrebbe acquistato 133 sacchi rossi ovvero il consumo di circa di dieci anni! Ma ne vale la pena? Le telecamere stanno girando su tutto il territorio": questo il post pubblicato dal Comune.

La campagna di sensibilizzazione sul social network è piaciuta ai cittadini. In tanti hanno commentato elogiando l'atto punitivo del Comune. Alcuni si sono lamentati di trovare spesso escrementi di cani per la strada. Altri ancora hanno giustificato il commento della donna: "Ma nel cestino dei rifiuti, se non ci può mettere i rifiuti, cosa ci deve mettere? Una teglia di lasagne per il sindaco?" In realtà, il Comune recriminava alla donna di non aver seguito le regole della raccolta indifferenziata che vigono nel paese.



Ad ogni modo, chi aveva l'abitudine di lasciare i sacchetti in strada o di "sbagliare" appositamente cestino si guarderà bene dal farlo se non vuole finire su Facebook ed essere usato come cattivo esempio da non seguire.



Sulla pagina il Comune ha pubblicato anche 5 regole di buon senso per il decoro urbano.