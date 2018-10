Bergamo, 24enne ferito a una gamba da colpo sparato da cacciatore

Un 24enne è rimasto ferito da un colpo di fucile sparato da un cacciatore domenica pomeriggio a Carvico, nella Bergamasca: raggiunto a una gamba, il giovane fortunatamente non è grave. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.50 in una zona di campagna della cittadina. Al momento il cacciatore non risulta indagato.