Bergamo, 23enne muore dopo un intervento per dimagrire | Il padre: "Voglio la verità"

"Le hanno detto che era obesa e così si è sottoposta all'intervento di chirurgia bariatrica", continua il padre. "Tutto sembrava essere andato per il meglio - prosegue -. Poi la tac ha rilevato una fistola e da lì è iniziato il deperimento fisico". Sino al decesso, lo scorso 26 luglio. I funerali di Erika, che lascia il marito e un figlio di pochi mesi, si sono svolti il 3 agosto a Torino.



Il policlinino: "Approfondiremo" - Il policlinico San Pietro di Bergamo ha chiesto un "riscontro diagnostico per approfondire le cause" della morte di Erika Colombatto. Lo precisa in una nota la direzione sanitaria che "esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore e piena fiducia ai chirurghi e ai rianimatori dell'ospedale".