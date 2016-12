Bergamo, 17enne scomparsa da casa Lei telefona alla madre: sto bene

22:33 - Da venerdì notte non si hanno più notizie di una 17enne, Tatiana Isacova, sparita dalla sua casa di Treviglio, in provincia di Bergamo. La madre, italiana (il papà è invece originario della Moldavia, ma vive nella Bergamasca da anni), sabato mattina ha sporto denuncia ai carabinieri e ha lanciato un appello informando gli organi di stampa: teme infatti che la figlia possa essere finita con qualcuno che potrebbe farle del male.

La ragazzina sarebbe scappata passando da una finestra, nel cuore della notte.



Telefonata alla madre: "Sto bene" - "Sono fuori e sto bene". Con queste parole Tatiana Isacova si è fatta sentire lunedì sera telefonando a casa. Ha risposto la madre, alla quale la ragazzina non ha detto nient'altro. Averla comunque sentita è stato, per la madre Angela, un sollievo, anche se la famiglia continua a chiedersi dove si trovi Tatiana e a sperare che torni prima possibile. I carabinieri continuano le ricerche per chiarire i contorni della vicenda.