Beppe Sala: "Milano fa sempre più gola alla mafia, lavoriamo sui giovani"

"Lavorare sui giovani" - Il primo cittadino del capoluogo lombardo indica la strada per sconfiggere la mafia: "Io vedo che Milano è una città che funziona bene ma soffre di disoccupazione giovanile e di difficoltà di dare un sogno ai giovani: è la parte vulnerabile, quindi bisogna lavorare dalle scuole sui giovani per dire che la mafia non è mai un'alternativa", ha spiegato Sala parlando nei giardini intitolati a Falcone e Borsellino, davanti alla targa che ricorda i due giudici e allo striscione di Libera che recita "Fuori la mafia dallo Stato".



"Non bisogna girarsi dall'altra parte" - Il sindaco Sala lancia un monito: "Borsellino diceva di stare attenti che il compromesso diventa complicità e continuità. Girarsi dall'altra parte non vuole dire non essere complici. In una città che fa gola alla mafia, e farà sempre più gola, dobbiamo realisticamente fare ancora più attenzione - ha proseguito - il primo richiamo è a lavorare tutti insieme sui giovani per fare sapere che la mafia non e' una categoria del pensiero ma è tangibile".



"Falcone e Borsellino grandi lavoratori" - Il sindaco si è riferito a Falcone e Borsellino come "grandi lavoratori non pensatori" che "prima di essere massacrati, si sono massacrati di lavoro per portare a casa il nostro bene. Secondo la mentalità milanese tutto si ottiene con lavoro e fatica come faceva Borsellino", ha concluso Sala.