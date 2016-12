Bardo, Alfano: "Arresto di Touil? Agito su base mandato internazionale"

"Realizzata una cattura non semplice" - "Abbiamo realizzato una cattura non semplice - ha proseguito Alfano parlando nella sede romana di Ncd - grazie al buon funzionamento delle impronte e del sistema di rintraccio di una persona che aveva fornito un'identità falsa, come ho detto alla Camera".



"Mai escluso rischio terrorismo" - "Mai escluso che l'Italia sia a rischio terrorismo: sempre detto che l'allerta è elevatissima, anche sull'uso dei barconi per l'infiltrazione di terroristi, pur se finora mancano riscontri", aveva sottolineato il ministro dell'Interno ribadendo il suo ringraziamento alle forze dell'ordine e all'intelligence.