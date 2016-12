Ban Ki-moon a Expo: sfida fame zero

"La sfida fame zero fa riferimento a voi di Expo 2015: possiamo farcela, l'importante è collaborare". Ne è convinto il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, che in un messaggio al Forum internazionale dell'Agricoltura a Expo spiega che "il mondo produce abbastanza cibo, ma una persona su nove non ne riceve abbastanza". Il segretario dell'Onu ricorda quindi che l'obiettivo "fame zero" "è possibile".