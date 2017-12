"Ho agito per punire gli impuri" - Del Zotto ha messo in atto il suo diabolico piano "sfruttando la vicinanza degli appartamenti", il suo e quelli di nonni e zii. Al giudice ha ribadito, alla presenza del suo avvocato Silvia Letterio, di aver agito "per punire gli impuri".



Tre decessi - I primi ad accusare i sintomi da intossicazione da tallio sono stati il nonno paterno Giovanni Battista Del Zotto (94 anni), la zia Patrizia Del Zotto (62 anni) e la nonna paterna Maria Gioia Pittana (88 anni), deceduti il 2 e il 13 ottobre all'ospedale di Desio.



Tentato omicidio di altre 5 persone - In seguito è stata la volta di Laura Del Zotto e di Enrico Ronchi, rispettivamente sorella minore e vedovo di Patrizia Del Zotto, e della badante di famiglia Serafina Pogliani, finiti tutti in ospedale per avvelenamento. Anche i nonni materni, Alessio Palma e Maria Lina Pedon, 83 e 81 anni, sono stati poi ricoverati.