Auto imbrattata a Milano, l'assessore: "Mi scuso ma era un sopruso"

"Riconosco che il mio gesto non si concilia con il ruolo istituzionale che ricopro e di questo mi scuso". Lo scrive in una lettera aperta Carmela Rozza, l'assessore milanese al centro della bufera per avere imbrattato con la vernice un'auto in divieto di sosta. "Non posso accettare che il mio lavoro venga messo in discussione da un gesto contro il degrado", aggiunge. Il candidato del centrosinistra Giuseppe Sala: "Per me caso chiuso".