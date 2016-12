Assassino in fuga dalla Francia arrestato dai carabinieri nel Milanese

Un pregiudicato romeno, il 63enne Dorel Oprea, in fuga dalla Francia dove era stato condannato a 30 anni per omicidio aggravato, è stato arrestato dai carabinieri a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. L'uomo aveva ucciso un connazionale a dicembre in un campo nomadi vicino a Saint-Ouen-l'Aumone. I militari lo hanno trovato, senza documenti, in una baracca in un'area dismessa: grazie alle impronte digitali è stato identificato e arrestato.