"Siamo molto soddisfatti per i risultati raggiunti" al vertice Asem di Milano. Lo ha detto il premier Matteo Renzi, chiudendo il vertice Europa-Asia. Il premier ha citato la necessità di cooperazione tra i diversi Paesi su argomenti come "crescita sostenibile e lotta alla povertà". "Si può incoraggiare ogni sforzo in direzione della pace e del dialogo in varie parti del mondo", ha concluso.