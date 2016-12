04:23 - Una rissa tra stranieri dell'Est con due feriti rialza la tensione in via Padova, la via multietnica della periferia nord di Milano dove nel febbraio del 2010 ci fu una vera e propria rivolta. Allora un giovane nordafricano era morto per la coltellata di un coetaneo sudamericano, e ne erano seguiti ore di disordini. Nella notte, dopo una lite tra romeni e, pare, bulgari, sono rimaste ferite tre persone, due in gravi condizioni.