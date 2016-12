Milano, spray urticante fuori da teatro Nuovo

foto Twitter 12:22 - In sella ad una bici, ha spruzzato dello spray urticante contro le persone che si trovavano in coda davanti al teatro Nuovo, in piazza San Babila. Per fortuna nessuno si è sentito male e il disagio e la paura tra i malcapitati è durata pochi minuti. L’episodio è accaduto alle 21. Diverse persone erano in coda per entrare, quando uno sconosciuto in sella ad una bicicletta ha spruzzato contro di loro del liquido urticante con una bomboletta spray. - In sella ad una bici, ha spruzzato dello spray urticante contro le persone che si trovavano in coda davanti al teatro Nuovo, in piazza San Babila. Per fortuna nessuno si è sentito male e il disagio e la paura tra i malcapitati è durata pochi minuti. L’episodio è accaduto alle 21. Diverse persone erano in coda per entrare, quando uno sconosciuto in sella ad una bicicletta ha spruzzato contro di loro del liquido urticante con una bomboletta spray.

Immediatamente si è creato un fuggi fuggi tra chi era in procinto di entrare nel teatro. Mentre il ciclista attentatore, riporta Corriere.it, è fuggito pedalando velocemente, sul posto è intervenuta la polizia e un’ambulanza.



Per fortuna nessuno ha avuto problemi agli occhi o alle vie respiratorie. Lo scorso agosto lo spray urticante era stato usato in un supermercato di via Valassina ed erano stati intossicati una ventina di clienti vicino alle casse. Un sospetto era stato ripreso dalle telecamere, ma non era stato identificato nessuno. Quello era stato il terzo attacco in quattro giorni, dopo un centro commerciale e il metrò San Babila. Anche ieri, l’obiettivo è stato in zona San Babila, ma fortunatamente non ha avuto conseguenze.