foto Ansa

18:07

- Una ragazza in cura psichiatrica ha accoltellato, in preda a un raptus, il suo ex medico a Milano. E' accaduto alle 14.30 nell'abitazione dello psichiatra, in via Coni Zugna, quando la ragazza, di 19 anni, con un coltello, ha ferito a una spalla il 63enne. L'uomo è stato trasportato al Policlinico e non sarebbe in pericolo di vita mentre la giovane è stata arrestata dalla polizia per tentato omicidio.