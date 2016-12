Lodi, la famiglia del killer sotto assedio

17:08 - Padre e marito presente, amorevole. La compagna di Andrea Pizzocolo, l'assassino della giovane Lavinia, non sapeva nulla della doppia vita dell'uomo. Ora vive asserragliata nella sua casa di Arese insieme alla figlia, prova vergogna, dolore per una vicenda che l'ha sprofondata nel dramma. Un'amica risponde per lei al telefono: "Non se la sente di parlare".



Intanto continuano le indagini per determinare se Pizzocolo abbia commesso altri delitti in passato. Una supertestimone si è fatta avanti, raccontando di essere scampata alla furia del ragioniere: non è escluso che ci si trovi di fronte a un killer seriale.