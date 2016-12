Ritrovato Charlie, il pony più piccolo al mondo rubato alla mostra nazionale del cavallo

foto Ansa Correlati Perugia, rubato il pony più piccolo del mondo

Sono stati i carabinieri a ritrovare Charlie, il pony più piccolo del mondo, che era stato rubato una settimana fa da uno dei box della mostra nazionale del cavallo, a Città di Castello (Perugia). Secondo le prime informazioni, il mini-pony si trovava in una località isolata nella zona di Peschiera del Garda.

Non sono stati al momento eseguiti provvedimenti giudiziari. Le indagini sul furto sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Città di Castello.



I ladri avevano tagliato la recinzione e raggiunto il box dove era custodito l'animale, per poi fuggire passando da un campo di tabacco laterale. Il proprietario del mini-pony è Bartolo Messina, allevatore di Ischia impegnato in spettacoli equestri.