Milano, paura al distributore di benzina

12:23 - Se la sono vista brutta, questa notte, in un distributore di benzina alle porte di Milano, sulla Tangenziale Est. Tre uomini incappucciati hanno rapinato la stazione di servizio verso l’orario di chiusura. Hanno puntato la pistola contro la tempia dell’unico cliente che, proprio in quel momento, si apprestava a pagare, per poi portar via l'intera la cassa, senza neanche aprirla, strappando fili e contatti. Il tutto, per un bottino di poco più di 100 euro (l’incasso era già stato depositato nella cassetta blindata). I tre sono ancora in fuga, su un’Alfa Romeo con targa falsa.