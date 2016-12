Dottoressa uccisa,Cc rubò borsa dopo il delitto

foto Ansa Correlati Eleonora Cantamessa, la soccorritrice uccisa

La lettera della madre di Eleonora Cantamessa 14:03 - Un carabiniere intervenuto dopo l'investimento e l'uccisione di Eleonora Cantamessa, la dottoressa travolta mentre soccorreva un indiano nella Bergamasca, rubò la borsa di un'altra donna intervenuta sul luogo dell'incidente anche lei per prestare soccorso. Lo riporta "L'Eco di Bergamo", spiegando che poi il militare ha utilizzato il bancomat rubato per giocare in due sale di slot machine di Dalmine (Bergamo).

Il carabiniere non si è fatto scrupoli di fronte alla tragedia che si era appena consumata a Chiuduno con due morti a terra, vari feriti e investitori in fuga. Ha pensato però a far sparire la borsa abbandonata sull'Audi A2 da Joana Maria Busucic, una barista romena che a sua volta aveva accostato per dare una mano nei soccorsi, per appropriarsi del bancomat che avrebbe poi usato per giocare alle videolottery in due sale slot di Dalmine.



Il colpevole è un carabiniere in servizio alla tenenza di Seriate. A scoprire l'autore del furto sono stati i suoi colleghi di Bergamo e Grumello che lo hanno riconosciuto dalle immagini di due sale slot. E' stato denunciato per furto e indebito utilizzo di carte di credito.