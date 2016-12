foto Facebook

- E' morto all'ospedale San Raffaele di Milano il pilota di motonautica Paolo Zantelli 48, anni, di Colorno, paese della provincia di Parma. Nel pomeriggio aveva avuto un incidente di gara all'Idroscalo di Milano. Era campione italiano di Formula 2. Zantelli era considerato in Italia il massimo esperto della categoria (detiene 11 titoli italiani). Era in corsa per il titolo nel Campionato Mondiale di categoria.