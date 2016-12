foto Ansa

15:57

- Grave incidente sulla A4. Un'auto si è ribaltata, per cause ancora da accertare, sul tratto bergamasco dell'autostrada, tra i caselli di Ponte Oglio e Grumello-Telgateo. Tre le persone ferite, di cui una in mmodo grave. Sul posto sono giunti l'elisoccorso del 118, l'automedica e due ambulanze, oltre alla polizia stradale di Seriate per i rilievi. Tre i chilometri di code formatesi in direzione di Milano.