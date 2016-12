foto Dal Web

- Elisa Birbes, l'ex assessore comunale di Dello, paesino della Bassa Bresciana, è stata ritrovata dai carabinieri. La donna, che non dava notizie di sé da tre giorni, stava dormendo all'interno della sua auto in Val Palot, nel comune di Pisogne. Madre di due bimbi piccoli, la 31enne è apparsa confusa e infreddolita ed è stata ricoverata in ospedale.