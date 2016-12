Bossi jr insiste nella fattoria

foto LaPresse

10:29

- Renzo Bossi non si dà alla ristorazione. Niente tavoli e cucine nei dintorni di Gemonio come scritto ieri in un'intervista sul quotidiano La Stampa e riportato da diversi organi di stampa. L'ex consigliere regionale lombardo della Lega Nord continua invece nella sua attività agricola. Secondo l'ufficio stampa del Carroccio alla base dell'articolo ci sarebbe un malinteso su un termine: Bossi avrebbe infatti parlato di "fattoria" e non di "trattoria". Troppo tardi: nei dintorni di Gemonio pare ci siano in azione già numerosi giornalisti a caccia della trattoria bossiana.