16:49

- Il gip di Bergamo, Bianca Maria Bianchi, ha confermato la custodia in carcere per Vicky Vicky, l'indiano arrestato per aver travolto e ucciso domenica sera a Chiuduno la ginecologa Eleonora Cantamessa. Per il giudice esiste infatti il pericolo di fuga, incompatibile con la scarcerazione.